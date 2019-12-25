Когнитивные способности мангровых рыбок улучшились с выходом на сушу

Рыбы, которые периодически оказывались "на суше" лучше искали лакомство.

Биологи из канадского Гуэлфского университета стали исследовать небольших лучеперых рыб Kryptolebias marmoratus, которые могут дышать через кожу и долго оставаться на воздухе. На суше они могут проводить дни и недели. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Так, ученые в течение двух месяцев содержали рыб в разных условиях. Одну группу рыб они оставляли в водном аквариуме, вторая группа тоже была в аквариуме, но через каждые несколько дней воду оттуда удаляли. В результате рыбы жили, можно сказать, "на суше". При этом ученые заставляли рыб в течение трех минут их прыгать.

После такого кондиционирования авторы проверяли способности рыб всех трех групп находить лакомство, скрытое в водном лабиринте. И рыбы, жившие "на суше" с этим заданием справлялись лучше. И дистанция их была короче.

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