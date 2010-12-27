Стало известно, сколько дней россияне будут отдыхать в ноябре 2017

В ноябре 2017 года россияне будут отдыхать три дня подряд

4 ноября Россия будет отмечать День народного единства, в связи с чем жители страны будут отдыхать три дня подряд.

Несмотря на то, что официальным праздничным днем считается 4 ноября, в 2017 году он удачно выпадает на субботу. В таком случае, по законодательству он выносится на понедельник 6 ноября.

Праздник "День народного единства" часто путают с другими датами. Многие сравнивают его с Днем независимости России. Большинство граждан страны просто радуются еще одному выходному. Истинный же смысл праздника отсылает нас к событиям начала 17 века. Тогда народное ополчение во главе которого стояли Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский изгнали из страны польских интервентов. Этой датой ознаменовано окончание смутного времени. С 2005 года День народного единства стал официальным праздником России.

Как отдыхаем в ноябре 2017?

Рабочая предпраздничная пятница сократится для россиян на час. Выходные начнутся с субботы и продлятся до понедельника включительно.

Стоит отметить, что это последние продолжительные праздники в уходящем 2017 году.