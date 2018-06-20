Когда приведут "Скандинавию" и дорогу на Светогорск в порядок?

Дорожный комитет администрации Выборгского района, отвечая на запрос Piter.TV, сообщает, что поддерживающий ремонт в Выборге проводится круглогодично. Особый акцент приходится на весенний период.

В понедельник, 15 апреля, на "Скандинавии" и Светогорской дороге идут дорожные работы.

Федеральное дорожное агентство "Росавтодор" сообщает об ограничении скорости движения на следующих участках:

А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой: — с 09:00 до 19:00.- ограничение скорости движения в оба направления на участке 65-100 км; — с 11:00 до 18:00. - ограничение скорости движения в оба направления на участке 142-143 км; — с 11:00 до 18:00 - ограничение скорости движения в оба направления на участке 157-159 км. — 11:00 до 18:00 - "подъезд к г. Выборгу № 1" - ограничение скорости движения в оба направления на участке 2-5 км. А-181 "Выборг – Светогорск": — с 09:00 до 19:00 км - ограничение скорости движения в оба направления на участке 19-24 км. На всех участках проводятся работы по ликвидация деформаций автомобильного покрытия.

Отметим, что весной приводят в порядок не только федеральные дороги.

На дорогах Ленобласти восстановительные мероприятия начались в марте, чтобы к 1 апрелю закрыть наиболее глубокие ямы. Областной комитет дорожного хозяйства сообщает, что 30-31 марта дорожные службы Ленинградской области отремонтировали почти две с половиной тысячи квадратных метров деформаций асфальта. Работы продолжаются.

Аналогичные работы по устранению сверхнормативной ямочности проходят и в муниципальных образованиях Ленинградской области.

В частности, в Выборге восстановление дорожного покрытия в марте проведено на Одесском переулке, улицах Садовой, Сухова, Батарейной, Выборгской, Южный Вал, Кривоносова, Ильинской, Гагарина, Рубежной, Некрасова, Кеппа, Ленинградском проспекте, а также Крепостном и Радужном мостах. Работы будут продолжены и в последующие месяцы, вплоть до начала основного ремонта.

Капитальный дорожный ремонт дорог — впереди. В настоящее время все ответственные за содержание федеральных, областных, муниципальных дорог структуры проводят поддерживающий ремонт и подготовительные мероприятия для проведения основного, капитального ремонта.

Дорожный комитет администрации Выборгского района, отвечая на запрос Piter.TV, сообщает, что поддерживающий ремонт в Выборге проводится круглогодично. Особый акцент приходится на весенний период. В настоящее время формируется график дополнительных работ по устранению дефектов дорожного покрытия, исходя из текущей ситуации. Еженедельно предприятие, ответственное за содержание дорог в Выборге отчитывается о выявленных дефектах дорожного покрытия.

Автор: Анна Литик

Фото: Росавтодор