В Петербург не пустили рыбу из Белоруссии

На границе России и Белоруссии не пропустили товар из-за странных документов.

В Санкт-Петербурге не пустили контрабандистов из Белоруссии из-за несоответствия веса товара в документах и в действительности. После проверки выяснилось, что водитель везет немного отличающиеся товары: вместо кофе была обнаружена мороженая рыба.

Северо-Западное таможенное управление сообщает, что груз относился к предприятию в Северной столице, однако дальше Псковской области он не прошел. На границе с Белоруссией оказалось, что вес машины не соответствует указанному в документах, тогда водителя попросили показать груз. В итоге сотрудники таможни обнаружили 41 тонну рыбы без каких-либо опознавательных знаков. Но в документах фигурировал кофе.

Известно, что товар будет уничтожен на Псковской таможне.