С 17 по 23 сентября клещи укусили 1073 человека в Петербурге и области

Клещи за неделю покусали более тысячи жителей Петербурга и Ленобласти.

С 17 по 23 сентября в медицинские организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратились 1073 человека, пострадавших от укусов клещей. Об этом сообщила пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу и области.

Большинство обратившихся — 69,8% — пришли в медучреждения Санкт-Петербурга. Остальные 30,2% — в организации Ленинградской области. При этом 81,4% всех нападений клещей произошли именно на территории области. В самом Петербурге зафиксировано лишь 8,8% случаев. Еще 9,2% пострадавших привезли "сувенирных" клещей из других регионов России. Доля детей среди пострадавших составила 9,0%.

Самые "кусачие" районы в Петербурге — Курортный (каждый третий укус), а также Выборгский, Красносельский и Приморский. В Ленинградской области лидирует Приозерский район — почти 40% всех областных случаев. Далее идут Выборгский и Всеволожский районы.

По данным ведомства, прививку от клещевого энцефалита уже сделали более 95 тысяч петербуржцев и свыше 70 тысяч жителей Ленинградской области.

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