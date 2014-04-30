Кластер для IT-специалистов: развитие промзоны "Горская" усилит российскую отрасль информационных технологий

На территории "Горской" появится IT-деревня для петербургских программистов, помещения и объекты формата Light Industrial, гостиничная и сервисная инфраструктура, а также культурный кластер.

Заброшенные постройки в районе промзоны "Горская" преобразятся в инновационный кластер, который станет центром притяжения для IT-специалистов.

Еще на прошлом ПМЭФ между компанией "Мегалайн" и правительством Санкт-Петербурга было подписано соглашение о рекультивации промзоны "Горская". Уже совсем скоро на его месте появится настоящий "город-сад". Многие эксперты положительно оценили планы по реализации проекта.

"Территория в Горской, конечно, нуждается в развитии. Она вполне приспособлена под промышленное производство", — объяснил политолог и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Компания "Мегалайн" неоднократно акцентировала внимание на перспективах развития этой территории. Так, на территории "Горской" появится IT-деревня для петербургских программистов, помещения и объекты формата Light Industrial, гостиничная и сервисная инфраструктура, а также культурный кластер.

"Для лица современного города и его имиджа нет ничего лучше, когда подобные непрезентабельные объекты становятся местом притяжения бизнеса, туризма и горожан", — сообщил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Данный проект поможет развитию малого и среднего бизнеса. Кроме того, за счет рекультивации "Горской" удастся создать множество новых рабочих мест.

Фото: pexels

