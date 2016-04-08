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Классический лоск в сочетании с французским рэпом: в Северной столице завершилась Неделя моды

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В Северной столице завершилась Санкт-Петербургская неделя моды. Яркое событие фэшн-индустрии Северо-Запада по традиции проходило на новой сцене Александринского театра.

В этом году на подиуме было представлено 30 коллекций!  Среди них бренды - Анна Овчинникова, Татьяна парфенова, Милла Берилло и другие. Дизайнер Анна Овчинникова представила коллекцию под названием Jetaime.

В празднике красоты участвовали как опытные дизайнеры, так и новички в модном мире. Виктория Флёр представила широкой публике свою первую коллекцию, она не спала дни и ночи перед показом – готовилась. Очень хотела, чтобы все прошло идеально. Результат превзошел все ожидания!

В течение 4 дней, с 5 по 8 октября, не только проходили показы, но и лекции, мастер-классы по моделированию, макияжу и стилю одежды. Модное событие разбавило петербургские осенние будни. 

Вера Иптышева, Петр Кудряшов

Видео и фото - PiterTV

 

Теги: spbwf , viktoria fleur , анна овчинникова , виктория флеровна , неделя моды , официальная санкт-петербургская неделя моды , российские дизайнеры
Категории: Новости СПб

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