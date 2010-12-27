В Петербурге кладовщика уличили в хищении имущества на 968 182 рубля 91 копейку

В Петербурге кладовщик организации ООО "Альф-Спорт Плюс" похищал спортивные товары более полугода.

В Санкт-Петербурге Выборгский районный суд огласил приговор в отношении Никиты Виноградова, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Присвоение или растрата".

Судом доказано, что Виноградов, занимая должность кладовщика ООО "Альфа-Спорт Плюс", работая на складе организации совершал нарушение должностной инструкции. Он похищал имущества, принадлежащего компании, с 1 января 2016 года по 6 октября этого же года. таким образом, кладовщик похитил со склада имущество на общую сумму 968 182 рубля 91 копейку, а именно: лыжные и гоночные палки. Виноградов полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся.

Судом было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, условно, с испытательным сроком 2 года. Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданский иск на сумму ущерба.