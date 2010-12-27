Китайцы построят в Петербурге "Пекин"

С предложением выступил вице-губернатор Северной столицы Александр Говорунов.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов предложил иностранным специалистам из Китая создать на территории города собственный "Пекин". Политик считает, что Северной столице России не атает гостиницы, выполненной в национальном стиле Поднебесной. Об этом спикер заявил во время личной встречи с вице-мэром Ян Бином.

Чиновники обсудили возможное сотрудничество. Среди интересующих вопросов остро стояла инициатива о создании линий легкорельсового транспорта. Также политики договорились взаимоподдержке по обеспечению безопасности на территории метрополитена. Говорунов добавил, что опыт Китая в подобных вопросах окажется для Петербурга полезным, так как ежедневно подземным способом коллеги перевозят до 12 миллионов пассажиров.

Фото: Piter.tv