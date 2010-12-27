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Облицовка здания администрации Красного Села повредила машины
Сегодня, 17:03
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Shdaria
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Облицовка здания администрации Красного Села повредила машины

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В Красном Селе две машины получили "раны" от аварийно стены здания.

У здания администрации Красного Села два автомобиля попали под раздачу кирпичей. Дело в том, что облицовка здания постепенно разрушается, а жертвами этого становятся неудачно припаркованные машины. Об этом сообщили очевидцы неприятной ситуации.

Инцидент произошел на проспекте Ленина, дом №85. По словам очевидцев, два автомобиля получили повреждения, включая ТС с номерами Литвы. 

Также, местные жители говорят, что на этом месте действительно не стоит оставлять своего железного коня. Сообщается, что стена здания давно находится в аварийном состоянии. 

Отметим, что в этом здании располагается администрация Красного Села.

Фото: "ВК" - Транспортный коллапс. Красное Село

Теги: администрация красного села , новости ленобласти , новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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