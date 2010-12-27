Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Кировский район утопает в пробках
Сегодня, 19:51
0
TretyakovaS
57

Кировский район утопает в пробках

0
 
 

В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о больших пробках в Кировском районе.

Как сообщают очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", в районе улицы Стойкости и проспекта Маршала Жукова копятся пробки в сторону Красного села. Причина - ДТП.

Пользователи сообщают, что машины стоят в обе стороны.

Сейчас, по данным "Яндекс пробки", заторы в городе составляют 5 баллов.

Теги: дтп , новости петербурга , новости спб , пробки
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5