Кировский район утопает в пробках

В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о больших пробках в Кировском районе.

Как сообщают очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", в районе улицы Стойкости и проспекта Маршала Жукова копятся пробки в сторону Красного села. Причина - ДТП.



Пользователи сообщают, что машины стоят в обе стороны.



Сейчас, по данным "Яндекс пробки", заторы в городе составляют 5 баллов.