Киркоров и камнерез снова сошлись в суде из-за треснувших полов

Артист не явился на заседание.

В Калининском районном суде Петербурга 4 сентября прошло очередное заседание по спору между певцом Филиппом Киркоровым и предпринимателем Георгием Барановским. Конфликт, связанный с качеством каменных полов, длится с февраля 2025 года. Изначально шоумен остался доволен работой стоимостью 13 млн рублей, но затем передумал и подал иск на 11 млн рублей, заявив о трещинах и сколах.

Сам Киркоров на заседание не пришёл, оставив представителей разбираться в деталях. Барановский категорически отвергает претензии. По его словам, из 250 квадратных метров недоделанными остались лишь 7 — три подоконника и пара декоративных элементов под черепа, которые заказчик сам попросил не трогать. Мастер утверждает, что его перестали пускать на объект, когда работы были выполнены на 90%, а все повреждения возникли спустя полгода после его ухода. Свою позицию он подкрепляет фото и видео, сделанными в момент сдачи.

Выводы экспертов предприниматель назвал "абсолютным бредом", заявив, что специалисты получили крупный гонорар, но их заключение больше похоже на анекдот. Барановский подал встречный иск на 1,3 млн рублей за подрыв бизнеса и около 10 млн судебных издержек. Его счета заблокированы, и судебный процесс, по его словам, парализовал деятельность ИП. Следующее заседание назначено на 18 сентября.

Фото: ВКонтакте / Филипп Киркоров