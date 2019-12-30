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Кириллов поручил проверить гидротехнические сооружения Петербурга
Сегодня, 20:00
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Кириллов поручил проверить гидротехнические сооружения Петербурга

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Всего на территории Петербурга 115 ГТС.

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов проверил работу гидротехнического сооружения на озере Сестрорецкий Разлив.

Представитель Смольного узнал о работоспособности комплекса в условиях аномально теплой зимы и готовности сооружения к паводковому периоду. 

Гидротехническое сооружение является крупнейшим комплексом на территории Петербурга на протяжении более полутора веков. 

Также Кириллов поручил проверить техническое состояние всех ГТС, которые находятся в ведении Северной столицы. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что бюджет Петербурга сэкономил 50 млн рублей из-за отсутствия снега.

Фото: gov.spb.ru

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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