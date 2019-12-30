Кириллов поручил проверить гидротехнические сооружения Петербурга

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов проверил работу гидротехнического сооружения на озере Сестрорецкий Разлив.
Представитель Смольного узнал о работоспособности комплекса в условиях аномально теплой зимы и готовности сооружения к паводковому периоду.
Гидротехническое сооружение является крупнейшим комплексом на территории Петербурга на протяжении более полутора веков.
Также Кириллов поручил проверить техническое состояние всех ГТС, которые находятся в ведении Северной столицы.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что бюджет Петербурга сэкономил 50 млн рублей из-за отсутствия снега.
Фото: gov.spb.ru
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