Кириллов поручил проверить гидротехнические сооружения Петербурга

Всего на территории Петербурга 115 ГТС.

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов проверил работу гидротехнического сооружения на озере Сестрорецкий Разлив.

Представитель Смольного узнал о работоспособности комплекса в условиях аномально теплой зимы и готовности сооружения к паводковому периоду.

Гидротехническое сооружение является крупнейшим комплексом на территории Петербурга на протяжении более полутора веков.

Также Кириллов поручил проверить техническое состояние всех ГТС, которые находятся в ведении Северной столицы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что бюджет Петербурга сэкономил 50 млн рублей из-за отсутствия снега.

Фото: gov.spb.ru