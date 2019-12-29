Кириенко анонсировал конкурс политических лидеров ''Лидеры России. Политика''

Заявляться можно с сегодняшнего дня

В России появится конкурс политических лидеров ""Лидеры России. Политика"". Об этом рассказал заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

- Мы сегодня хотим объявить новый проект, рабочее название было "Политические лидеры", но сейчас на наблюдательном совете стали обсуждать, было принято решение, что правильнее назвать "Лидеры России. Политика", то есть это такое отдельное направление в проекте "Лидеры России", которое связано с общественно-политической деятельностью, - заявил Кириенко.

Заявки на него можно подавать с сегодняшнего дня. Участвовать могут граждане от 21 года до 55 лет.

Конкурс ориентирован на поиск управленцев, которые смогут работать во власти, а также заниматься законотворческой деятельностью.