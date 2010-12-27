Кинопоказ "Мёртвые не умирают" в "Ленинград Центре"

Живые мертвецы бродят по маленькому американскому городку в поисках вай-фая и кофе.

В 2019 году ДжимДжармуш решил порадовать своих поклонников фантастической комедией "Мёртвые не умирают" на вечно актуальную тему зомби-апокалипсиса. Главные герои фильма (жители маленького городка) должны защищаться от восставших мертвецов. Автор фильма показывает все в свойственной ему ироничной манере, ловко заигрывая с голливудскими клише. Тут же он ненавязчиво раскритиковал общество за его любовь к гаджетам и антидепрессантам. В кинотеатре будет представлена дублированная версия фильма.

Место: Шоу-пространство "Ленинград Центр" (ул. Потёмкинская, д. 4)

Цена: 750 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Фото: кадр из фильма