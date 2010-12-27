Кинопоказ "Человек-Паук: Вдали от дома" в "Ленинград Центре"

Новая миссия Питера Паркера — спасти мир от загадочных Элеменалей.

После невероятно успешного проката картины "Мстители: Финал" на экраны выходит новый фильм киновселенной Marvel — "Человек-Паук: Вдали от дома". События происходят после смерти Тони Старка, которую Питер Паркер очень тяжело переживает. Для того, чтобы отвлечься он отправляется в Европу. Однако, там происходят стихийные бедствия, вызванные деятельностью загадочных Элементалей. Питеру Паркеру вместе с Ником Фьюри придется этому противостоять.

Место: Шоу-пространство "Ленинград Центр" (ул. Потёмкинская, д. 4)

Цена: 750 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Фото: кадр из фильма