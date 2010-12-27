Киноночь в "Люмьер-Холле"

Узнать о теме ближайшей киноночи можно на официальном сайте выставочного центра.

Тематические киноночи проходят в "Люмьер-Холле" каждую пятницу и субботу. Зрители располагаются на мягких пуфиках и смотрят кинокартины на мультимедийном экране. В перерывах между фильмами гости могут пофотографироваться в креативных зонах, посетить кафе, а также фотовыставку на втором этаже. В пятницу, 19-го июля, в пространстве покажут фильмы с актрисой Кейт Уинслет - "Вечное сияние чистого разума", "Жизнь Дэвида Гейла", "Чтец".

Место: набережная Обводного канала, 74Д

Цена: от 400 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Фото: vk.com/kn_lumierehall_spb

