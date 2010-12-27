Киноделы снимают фильм на хрупком льду

Съемочная команда расположилась под Благовещенским мостом.

В субботу, 2 марта петербуржцы заметили съемочную группу на льду Невы под Благовещенским мостом. Об этом сообщили интернет-пользователи.

"С другой стороны моста уже течет вода, – пишут пользователи сети"

Ранее съемки на льду уже проходили. Три дня назад в Петербурге снимали фильм студии Никиты Михалкова "Серебряные коньки". Киношники уже успели получить предупреждение от Роспотребнадзора за загрязнение: Мойку, Крюков и Грибоедова застелили настилом, который окрасил воду.

Экстремальных происшествий не происходило.

В МЧС петербуржцам рекомендуют не выходить на лед.

Фото: ВКонтакте/Экстренный вызов