Тройку любимых героев «Игры Престолов» в Петербурге заняли девушки

Среди питерских поклонников сериала «Игра престолов», провели исследование.

КиноПоиск провел исследование, среди фанатов знаменитого сериала. Задача исследования заключалась в выяснение, предполагаемого правителя Железного трона. Если бы все претенденты определялись по количеству просмотров карточек актёров на КиноПоиске. На основе Петербургских фанатов сериала. В первую тройку вошли представители прекрасного пола Дейенерис (Эмилия Кларк) и Серсея (Лена Хиди) вместе с Маргери Тирелл (Натали Дормер).

Если в Санкт-Петербурге первые места занимают девушки, то в других городах фаворитами стали мужчины. Например в Сургуте на втором месте стоит Джон Сноу(Кит Харингтон), а третье место занял Тирион (Питер Динклэйлдж). А для жителей Лобни и Новокузнецка главный претендент на трон — убитый в первом сезоне Нед Старк (Шон Бин). Для жителей Западной Сибири, города Новокузнецк фаворитом является, убитый в первом сезоне Нед Старк (Шон Бин)

Напоминаем 28 августа состояться премьера последней серии седьмого сезона, которую можно будет посмотреть в кинотеатрах.

