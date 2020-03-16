Соответствующий указ подписал мэр Киева Виталий Кличко.

Киев закрывают на въезд и выезд из-за коронавируса. Транспортное сообщение украинской столицы с другими городами ограничат с 17 марта. Также отменены культурные и спортивные мероприятия.

Соответствующий указ подписал мэр Киева Виталий Кличко.

В Украине были зафиксированы три случая заражения коронавирусом, один человек скончался. С 16 марта Украина на две недели закрывает границу для иностранцев.

Ранее Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей.

Видео: YouTube / ANNEKSIYA NET