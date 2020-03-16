Киев закрывают на въезд и выезд из-за коронавируса. Транспортное сообщение украинской столицы с другими городами ограничат с 17 марта. Также отменены культурные и спортивные мероприятия.
Соответствующий указ подписал мэр Киева Виталий Кличко.
В Украине были зафиксированы три случая заражения коронавирусом, один человек скончался. С 16 марта Украина на две недели закрывает границу для иностранцев.
Ранее Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей.
Видео: YouTube / ANNEKSIYA NET
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