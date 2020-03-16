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Киев закрывают на въезд и выезд из-за коронавируса

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Соответствующий указ подписал мэр Киева Виталий Кличко.

Киев закрывают на въезд и выезд из-за коронавируса. Транспортное сообщение украинской столицы с другими городами ограничат с 17 марта. Также отменены культурные и спортивные мероприятия.

Соответствующий указ подписал мэр Киева Виталий Кличко.

В Украине были зафиксированы три случая заражения коронавирусом, один человек скончался. С 16 марта Украина на две недели закрывает границу для иностранцев.

Ранее Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей.

Видео: YouTube / ANNEKSIYA NET

Теги: киев, коронавирус, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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