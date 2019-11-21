Киев готовится подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Запуск проекта отложили до середины 2020 года.

Киев рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство "Северный поток — 2" в своих территориальных водах газопровода. Об этом в интервью сообщил министр энергетики Украины Алексей Оржель.

По словам политика, Киев понимает, что проект будет реализован. Однако Украина рассчитывает подать апелляцию и использовать экологический аспект.

Проект предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Газопровод проведут по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Кроме того, он пройдет через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании.

Видео: YouTube/Sigma Mariupol, DW News