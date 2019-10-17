Кибербезопасность школьников обсудили в школе №13

Семинар прошел в рамках проекта "Ленинградская область - территория БезОпасности»

В школе № 13 прошел семинар, где обсудили вопросы кибербезопасности. На встрече говорили о нежелательном влиянии интернета на психологическое здоровье детей.

Система кибербезопасности не изучена, тем более в нынешнем темпе жизни не всегда мы имеем возможность проводить со своими детьми достаточно большое количество времени, поэтому необходимо, чтобы мы могли знать где наши дети, на каких ресурсах бывают и что они просматривают. Елена Ситникова, председатель районного Совета родителей

Обсудить актуальную тему пришли руководители педагоги и представители Совета родителей. Всего в зале собралось около 100 человек. Семинар прошел в рамках проекта "Ленинградская область - территория БезОпасности"

Видео:Piter.tv