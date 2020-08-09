Kia презентовала новый компактный кроссовер

Сборка новой модели под названием Sonet будет налажена в Индии

Автомобиль появится на рынке в двух вариациях – Tech и GT. Можно будет выбрать 1,2-литровый бензиновый мотор мощностью в 82 л. с., 1,0-литровый с турбонаддувом мощностью в 120 л. с. или 1,5-литровый дизельный CRDi в 100 л.с.

Также покупателям будут предложены 5- и 6-скоростные МКПП, механическая трансмиссия без сцепления, 7-диапазонный "робот" или 6-ступенчатая АКПП.

Модель будет оснащена 6-ю подушками безопасности, парктрониками, системой контроля давления в шинах и рядом других функций. Так, в салоне будут установлены вентилируемыми передние кресла, противовирусный кондиционер, развлекательный комплекс с экраном в 10,25 дюймов и хорошая акустика, а также голосовой ассистент и беспроводная зарядка.

Стоимость автомобиля на данный момент остается неизвестной.

Видео: YouTube/Ashish Masih Cars