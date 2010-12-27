КХЛ, результаты последних игр: 15 ноября "Авангард" победил "Барыс", "Сибирь" одолел "Югру"

Континентальная хоккейная лига, последние новости. Канал Piter.TV публикует результаты последних игр КХЛ за 15 ноября. Сегодня в лиге было сыграно 6 матчей регулярного чемпионата.

В Континентальной Хоккейной Лиге стартовал очередной игровой день. Сегодня, 15 ноября, на лед выходят 12 команд из обоих дивизионов. Тур начался в 16.30 с игры в Казахстане между местным "Барысом" и "Авангардом" из Омска. В 17.00 началась игра между "Югрой" и "Сибирью". В 19.00 ярославский "Локомотив" принимает "Сочи". А в 19.30 начинаются игры между "Витязем" и "Ак Барсом", Йокеритом и Нефтехимиком, ЦСКА и Салаватом Юлаевым.

КХЛ, результаты последних игр - 15 ноября. Раздел обновляется.

По состоянию на 19.30 успели завершиться следующие матчи:

"Барыс" - "Авангард": 1-2. Команды разыгрались только к концовке встречи. Свои шайбы на 51 и 55 минутах забили Максим Чудинов (Авангард) и Роман Старченко. Старченко (Барыс). В серии буллитов была сильнее омичи.

"Югра" - "Сибирь": 1-2. Дебютную шайбу во втором периоде забросил Павел Варфоломеев: он поразил ворота "Сибири" на 25-й минуте. Под занавес 3-го периода "Сибирь" отыгралась усилиями Александера Бергстрема. Он поразил ворота соперников за минуту до окончания матча. Сейчас игра переведена в овертайм. В овертайме "Сибирь" дожала соперника: на 64-й минуте гол забил все тот же Бергстрем.

К 21.30 завершатся следующие матчи (ЖДЕМ ОБНОВЛЕНИЯ):

"Локомотив" - "Сочи":

ЦСКА - "Салават Юлаев":

"Йокерит" - "Нефтехимик":

"Витязь" - "Ак Барс":