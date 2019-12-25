Кержаков оценил шансы "Зенита" на чемпионство после выхода в лидеры

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков прокомментировал положение команды после выхода на первое место в таблице РПЛ. По его словам, внутри коллектива ощущается позитивный настрой, который может стать дополнительным фактором в борьбе за чемпионство, пишет КП-Петербург.

Футболист отметил, что игроки восприняли лидерство с воодушевлением, что положительно влияет на моральное состояние команды. Он выразил надежду, что текущий задел поможет сохранить темп и довести сезон до победного результата.

Кержаков также оценил недавний матч команды, подчеркнув сложные условия игры, включая состояние поля. При этом он отметил результативные действия игроков, вышедших на замену, и выделил уверенную игру молодых футболистов, которые проявляют характер и прогрессируют. Голкипер обратил внимание на адаптацию легионеров, отметив, что многие из них уже понимают русский язык и могут общаться в команде. По его словам, в раздевалке используется сразу несколько языков, что не мешает взаимодействию на поле.

Отдельно Кержаков рассказал о личных планах. Он сообщил, что проходит обучение и готовится к сдаче экзаменов на тренерскую лицензию, однако подчеркнул, что пока продолжает игровую карьеру.

В ближайшее время "Зенит" проведет матч 26-го тура чемпионата России против "Локомотива". Игра состоится 22 апреля в Москве. Следующую встречу команда проведет дома 26 апреля против "Ахмата".

Ранее Вендел заявил, что "Зенит" намерен выиграть чемпионство в РПЛ.

Фото: ФК "Зенит"