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Израильский дипломат рассказал о превосходстве оружия РФ над США

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Американцы только начинают испытывать оружие, которое уже есть у российской армии.

Россия сильно опережает США по темпу развития гиперзвукового стратегического вооружения. Об это в интервью Владимиру Соловьеву рассказал израильский дипломат Яков Кедми.

По словам политика, в США сейчас вышли на первые этапа испытаний отдельных видов этих ракет, в то время как в РФ они уже поступили на вооружение. 

При чем этих видов больше, они разнообразнее и их технико-тактические данные в десятки раз лучше того, что делают американцы. 
Яков Кедми

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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