Израильский дипломат рассказал о превосходстве оружия РФ над США

Россия сильно опережает США по темпу развития гиперзвукового стратегического вооружения. Об это в интервью Владимиру Соловьеву рассказал израильский дипломат Яков Кедми.
По словам политика, в США сейчас вышли на первые этапа испытаний отдельных видов этих ракет, в то время как в РФ они уже поступили на вооружение.
При чем этих видов больше, они разнообразнее и их технико-тактические данные в десятки раз лучше того, что делают американцы.
Яков Кедми
Видео: YouTube / Соловьёв LIVE
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