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Каждому желающему сменить район проживания в Ленобласти выплатят 80 тысяч рублей
Сегодня, 16:53
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KaterinaKono13

Каждому желающему сменить район проживания в Ленобласти выплатят 80 тысяч рублей

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Программа подготовлена биржей труда.

В Ленинградской области подготовили проекты, усовершенствованные для содействия трудовой миграции. Об этом сообщили в сетевом издании "Форпост". 

Так, 30 января, появилась информация о том, что граждан, желающих переселиться в иной город или район области, появится возможность положиться на возмещение своих денежных средств. Одноразовое пособие в рамках акции "Переселение в другую местность" будет равняться 80 тысячам рублей.

Транспортные расходы членов семьи также подлежат компенсации. Кроме того, биржа труда возмещает траты на провоз багажа и проезд до временного места жительства и обратно.

Местные власти готовы оказать финансовую помощь тем, что кто переезжает в связи с трудоустройством по направлению биржи труда. Программа "Переселение в другую местность" действует в Ленобласти уже седьмой год.

Источник: сетевое издание "Форпост" 

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг,

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