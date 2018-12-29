Каждому желающему сменить район проживания в Ленобласти выплатят 80 тысяч рублей

В Ленинградской области подготовили проекты, усовершенствованные для содействия трудовой миграции. Об этом сообщили в сетевом издании "Форпост".

Так, 30 января, появилась информация о том, что граждан, желающих переселиться в иной город или район области, появится возможность положиться на возмещение своих денежных средств. Одноразовое пособие в рамках акции "Переселение в другую местность" будет равняться 80 тысячам рублей.

Транспортные расходы членов семьи также подлежат компенсации. Кроме того, биржа труда возмещает траты на провоз багажа и проезд до временного места жительства и обратно.

Местные власти готовы оказать финансовую помощь тем, что кто переезжает в связи с трудоустройством по направлению биржи труда. Программа "Переселение в другую местность" действует в Ленобласти уже седьмой год.