Смольный намерен приобрести катер за 100 млн рублей

Судно будут использовать для плавания по рекам и каналам, а также для прогулок по акватории в прибрежной морской зоне.

Правительство Петербурга объявило тендер на поставку прогулочного катера. Судя по данным портала госзакупок, начальная цена контракта на приобретение судна составит 100 млн рублей.

Конкурс будет проведён Российским аукционным домом (РАД). Судно на 12 человек будут использовать для плавания по рекам и каналам, а также для прогулок по акватории в прибрежной морской зоне. Его длина должна составить от 14,4 до 15,4 м, а ширина будет находиться в пределах от 3,9 до 4,3 м.

В носовой каюте необходимо будет предусмотреть П-образный диван из экокожи с подъёмным столом, который можно переоборудовать в спальное место при необходимости. Рядом разместят нишу, тумбочку и шкаф. Ещё один П-образный диван и тумбочка будут находиться в кормовой. Наконец, в Смольном ожидают, что на катере будет находиться полноценная кухня с плитой.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 4 мая.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)