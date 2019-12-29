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Каршеринг столкнулся с автобусом на улице Композиторов
Сегодня, 14:24
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Arinablinova

Каршеринг столкнулся с автобусом на улице Композиторов

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Легковой автомобиль забрал эвакуатор.

В воскресенье утром, на пересечении улицы Прокофьева и Улицы Композиторов произошло ДТП, участниками которого стали арендованный автомобиль и автобус. Фотографиями последствий случившегося петербуржцы поделились в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте". 

Согласно данным телеканала "78", каршеринг протаранил автобус, когда тот ждал зеленого сигнала светофора. В итоге никто из водителей и пассажиров не пострадал. 

Позднее жители района заметили, как легковой автомобиль увозит с места событий эвакуатор. 

Ранее мы писали, что Машина ДПС сразу же оказалась на месте ДТП на площади Климова.

Фото: vk.com/spb_today

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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