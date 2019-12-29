Каршеринг столкнулся с автобусом на улице Композиторов

Легковой автомобиль забрал эвакуатор.

В воскресенье утром, на пересечении улицы Прокофьева и Улицы Композиторов произошло ДТП, участниками которого стали арендованный автомобиль и автобус. Фотографиями последствий случившегося петербуржцы поделились в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Согласно данным телеканала "78", каршеринг протаранил автобус, когда тот ждал зеленого сигнала светофора. В итоге никто из водителей и пассажиров не пострадал.

Позднее жители района заметили, как легковой автомобиль увозит с места событий эвакуатор.

Ранее мы писали, что Машина ДПС сразу же оказалась на месте ДТП на площади Климова.

Фото: vk.com/spb_today