Капризов подписал контракт с клубом «Миннесота»

Соглашение хоккеиста рассчитано на два года.

Российский хоккеист, олимпийский чемпион Кирилл Капризов перешел из ЦСКА в "Миннесоту", которая задрафтовала игрока в 2015 году. Об это сообщили в социальных сетях команды НХЛ.

Форвард подписал с новым клубом контракт на два года. Соглашение начнет действовать с сезона-2019/20.

За свою карьеру в КХЛ 23-летний Капризов успел сыграть в новокузнецком "Металлурге", "Салавате Юлаеве" и ЦСКА. В российском первенстве он набрал 230 очков за 293 матча. В составе столичной команды он выиграл Кубок Гагарина в 2019 году, а в составе сборной России завоевал золотые медали Олимпиады в Пхёнчхане.