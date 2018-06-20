Капремонт, благоустройство, личные просьбы - депутат Алла Свищ провела встречу с населением

Канал Piter.TV рассказывает о встрече депутата МО "Город Выборг" с жильцами дома № 8 по Северной улице и их соседями.

Депутат Алла Свищ провела встречу с жителями округа № 6. Встреча прошла во дворе дома № 8 на Северной улице. Депутат отчиталась о проделанной работе и выслушала вопросы людей

Среди поднятых тем - капремонт и коммунальные платежи, благоустройство дворов. Жильцов дома № 8 искренне волновало качество капитального ремонта здания-памятника. Работы приняли в конце прошлого года, а сейчас с дома уже осыпается штукатурка. Есть проблемы с системой водоотведения и крышей. Вопрос капремонта дома № 8 взят на особый контроль. Депутат разделяет мнение жителей и ведет диалог с Фондом капремонта.

Наше оружие - наши ноги, наш депутатский запрос. Мы ходим, звоним, пишем запросы, обсуждаем все ситуации с администрацией. Не всегда наших полномочий хватает для решения проблем. Но все-таки есть возможность решать многие вопросы. Администрация помогает, это позволяет действовать эффективно. Алла Свищ, депутат МО "Город Выборг"

Соседи из других домов обратились к своему депутату с личными просьбами по благоустройству территорий. Аллу Свищ поблагодарили за содействие в обустройстве детской площадки. Однако, по словам людей, объект пользуется популярностью у собаководов и любителей алкоголя. Депутата попросили проследить за судьбой детской площадки - ее нужно защитить от вандалов. К депутату также обратились за содействием в установке бордюров на пешеходной зоне по-соседству.

Люди очень переживают, подходят, у них много вопросов. Чем больше будет таких встреч, чем больше мы будем общаться, тем лучше будет жизнь людей. Алла Свищ, депутат МО "Город Выборг"

Депутат записала все обращения, работа по ним уже ведется. На округе также действует общественная приемная депутата. Приемная на регулярной основе принимает обращение жителей округа № 6.

Видео: Piter.TV