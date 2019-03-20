Капремонт на Ленина, 18 продолжился после жалоб жителей и администрации

Судя по всему, строители пытаются ликвидировать последствия обрушения бордюра на оскандалившемся объекте.

Видеофакт: на здании № 18 по проспекту Ленина возобновились активные строительные работы. Мобильный репортер Piter.TV снял эти кадры утром 20 марта. Напомним, что ранее объект, находящийся в зоне ответственности Фонда капремонта и подрядчика "Балткамень", несколькок раз оказывался в центре скандалов. Так, с его крыши падали куски бордюра, строительные материалы, а недавно горожане сообщили о падении фрагментов штукатурки с одного из балконов исторического дома. По факту случившегося были написаны несколько жалоб со стороны администрации района и жителей города. Только после этого строители активизировались и взялись за проблемный дом. Однако, говорить о качестве новых работ пока что рано.

Отметим, что сегодня, 20 марта, у дома № 18 был замечен строительный кран и около десятка рабочих. Они трудились именно в том месте дома, где ранее обрушился кусок бордюра.

Видео: Piter.TV