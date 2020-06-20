Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

Политик находится в СИЗО с 18 июня.

Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявили уголовное обвинение. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский.

Защитник не назвал статью, фигурантом которой стал Бабарико. Он сослался на подписку о неразглашении материалов дела, но добавил, что категорически не согласен с предъявленным обвинением. По словам Лаевского, его подзащитный намерен "отстаивать свою правоту, убеждения и честное имя".

Напомним, что Бабарико задержали 18 июня. По версии следствия, будучи главой "Белгазпромбанка", он принимал участие в выведении почти 450 млн долларов за рубеж. Его также подозревают в воздействии на свидетелей и сокрытии улик ранее совершенных преступлений.

Напомним, что выбору президента Белоруссии пройдут 9 августа.

Видео: YouTube / Кто, если не он? Выборы в Беларуси 2020