Кандидаты в президенты Литвы не хотят менять курс отношений с Россией

Выборы президента республики, а также выборы в Европарламент проходят в Литве 26 мая. Участки закроются в 20:00.

Кандидаты в президенты Литвы Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните сообщили, что в случае победы не станут менять курс в отношениях с Россией. Об этом они сообщили агентству Associated Press.

Слишком резкая полемика в отношении России не является не выходом. Мы не можем закрыть все двери с нашим соседом в дипломатических, культурных и экономических отношениях,

– сказал экономист Науседа

Подобной же точки зрения придерживается и депутат Сейма Ингрида Шимоните, по мнению которой Россия осталась прежней и не дала поводов менять курс взаимодействия. Тем не менее, она не исключила такие перемены в будущем.

Я считаю, что в более широком плане нам придется готовиться к переговорам с Россией в будущем",

– добавила она

Экс-министр финансов Ингрида Шимоните и экономист Гитанас Науседа вышли во второй тур президентских выборов в Литве. Оба кандидата не смогли набрать нужные для победы 50%. Они получили соответственно 31,13% и 30,94% голосов, с разницей всего 5 323 голоса. Выборы президента республики, а также выборы в Европарламент проходят в Литве 26 мая. Участки закроются в 20:00.

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