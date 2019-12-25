Грузовик столкнулся с трамваем на Санкт-Петербургском шоссе

ДТП с участием грузовика и трамвая произошло днем 1 октября на Санкт-Петербургском шоссе в Петербурге. Авария случилась в 11:32 в районе проспекта Буденного.
Как сообщили 78.ru в "Горэлектротрансе", КАМАЗ двигался в попутном направлении с трамваем и начал выполнять левый поворот. При этом водитель грузовика не уступил дорогу общественному транспорту, после чего произошло столкновение.
В результате аварии движение на участке оказалось затруднено. На месте работала аварийная служба. По оперативной информации, никто из участников ДТП не пострадал.
Из-за невозможности проезда временно изменили маршруты трамваев №36 и №56. Трамвай №36 следует от начального пункта "Оборонная ул." по действующей трассе до конечной остановки "ЛЭМЗ". Маршрут №56 направили от станции метро "Юго-Западная" также до "ЛЭМЗ".
Всего из-за аварии движение остановили 4 трамвая.
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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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