Как сотрудники ГИБДД улучшают показатели по нахождению "скрывшихся с места ДТП"

Это происходит в результате "постановочного" ДТП.

В последнее время в Северной столице участились случаи, когда автомобилистов лишают прав по отработанной схеме. Об этом сообщает участник группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург Александр Ермаков.

Допустим, что Вы припарковались у дома или магазина и ушли по своим делам. Позже владелец рядом стоящей машины "обнаруживает" у себя на автомобиле царапинку и вызывает сотрудников ГИБДД.

На место приезжает ГИБДД, а так как Вас не видит у машины - оформляет сокрытие с места ДТП. И наличие номера телефона под лобовым стеклом их не интересует. Инспекторы на вопрос о том, почему было не позвонить, цинично говорят следующее: "не обязан" или "внутренний осмотр машины не производил". Рассказывает Александр

После чего к делу привлекается группа розыска ГИБДД, которая звонит Вам через какое-то время и говорит о поступившем приглашении в ГИБДД.

Царапины у "потерпевшего", как правило, очень маленькие и находятся в таких местах, чтобы можно было сказать, что Вы это сделали рамкой номера или низом бампера. Причем Вы, эксплуатируя машину в городе, как правило, в этих местах имеете даже не царапины или потертости – а просто какое-то небольшое изменение цвета пластмассы на рамке номера или краски на бампере. Этого инспекторам достаточно, чтобы заявить, что "что-то есть". Рассказывает Ермаков

После инспектор возбуждает административное дело о сокрытии с места ДТП, в результате чего оно автоматически передается в суд.

По словам Александра, таким образом, ГИБДД улучшает показатели по нахождению "скрывшихся с места ДТП" и количеству лишений прав, "пострадавший" получает страховую выплату, а Вы лишаетесь прав как минимум на год.

Фото: Piter.TV