Как работает самый большой пункт вакцинации от COVID-19 в Петербурге

Наш корреспондент пришел в ТРК, расположенный в центр города, и понаблюдал за происходящим.

В торговом центре "Галерея" уже как целый месяц работает городской пункт вакцинации от COVID-19. Каждый посетитель при желании может зайти и сделать прививку.

Пункт оснащен 11 кабинетами, в каждом из которых проводится вакцинация. За сутки сделать прививку могут около тысячи горожан и гостей Северной столицы. За счет того, что пункт расположен в одном из центральных торговых комплексов у Московского вокзала, он пользуется большой популярностью. Здесь действительно выстраиваются очереди, люди могут прождать своей прививки от 15 до 30 минут.

Многих такая ситуация не заставляет разворачиваться и идти в другое место. Наоборот, как рассказывает нашему корреспонденту посетитель пункта, для них это очень удобное место. Многие из пациентов – не "местные" и просто не знают куда нужно идти. Разговор задался не со всеми – часть посетителей больше беспокоилась о своем месте в очереди, чем об объяснении своих мотивов вакцинации журналисту.

У меня как раз подходила дата вакцинации, я знала, что мне в любом случае нужно будет куда-то-то придти, но я еще не знала куда, потому что я не местная. Вот случайно, просто гуляла с подругой по торговому центу, увидели и зашли Елизавета

Первый шаг, который необходимо сделать для прохождения процедуры – показаться врачу. Медик проверит давление, сатурацию и температуру тела. Затем заполняется анкета и начинается процесс ожидания своей очереди.

Тем временем, губернатор Петербурга призывает горожан прививаться от коронавируса, чтобы избежать нового скачка заболеваемости.

Сейчас в городе продолжают свою работу 172 пункта вакцинации, в которых медики проводят подробные консультации по прививкам и непосредственно занимаются их проведением. Также узнать необходимую информацию можно у сотрудников 43 мобильных пунктов. Вакцинацию можно пройти даже в пунктах МФЦ.

На текущий момент в Петербурге привились от коронавируса первично более 1,51 млн человек, завершили цикл вакцинации порядка 1,55 млн. Запас разных вакцин в городе составляет 640 264 доз.

Материал подготовила Елена Помогайбина, Piter.tv