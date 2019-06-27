Как проходят работы на Смоляном мысу: дневник благоустройства

Канал Piter.TV продолжает следить за масштабной реконструкцией туристическо-рекреационной зоны в центре Выборга.

Канал Piter.TV еженедельно публикует видеоотчеты о продвижении работ по благоуйстроству Смоляного мыса в Выборге. Очередную видеосъемку наша редакция провела 27 июня 2019 года.

На видео можно оценить земельные работы, работы по расчистке, укреплению и формированию береговой линии, установке и прокладыванию инженерных сетей и коммуникаций. Уже сейчас очертания Смоляного мыса меняются, строители трудятся здесь каждый день.

Напомним, что на благоустройство Смоляного мыса выделен бюджет в 107 млн рублей. Из них - 50 млн рублей - средства федерального бюджета. Их команда администрации Выборгского района выиграла в результате конкурса от Минстроя РФ: заявка Выборга оказалась одной из лучших в стране. Еще 50 млн рублей выделил областной бюджет, муниципальная казна вложила в благоустройство 7 млн рублей.

По проекту, Смоляной мыс получит новую, укрепленную и благоустроенную набережную, смотровые площадки и зоны культурного отдыха. Набережную наконец-то избавят от строительного и технического мусора и лишних конструкций. Помимо пешеходных зон пройдет оформление транспортных маршрутов, будет обновлена система освещения.

Видео: Piter.TV