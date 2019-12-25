Петербуржцам дали инструкцию по обжалованию штрафа за неправильную платную парковку

Подать жалобы можно в городской КРТИ или в суд общей юрисдикции.

В петербургском центре управления парковками горожанам дали подробную инструкцию, как действовать, если вы собираетесь обжаловать штраф за неправильную платную парковку. Рекомендации появились на официальном сайте Центра 3 июня.

С момента получения административного штрафа в бумажном или электронном виде у автовладельца есть 10 суток для его обжалования. Прежде чем писать заявление, в Центре порекомендовали внимательно прочесть обстоятельства дела, за которое водителю грозит штраф: сведения о месте, дате, времени, типе нарушения, фотофиксация.

Заявление на обжалование штрафа подается в комитет по развитию транспортной инфраструктуры или в суд общей юрисдикции по месту совершения нарушения лично или через защитника. В комитете жалобы принимают по почте, через канцелярию, ящик для корреспонденции или портал обращений граждан, а в суд – по почте, через канцелярию суда или электронный сервис подачи документов на сайте самого суда. В заявлении, подписанным самим автомобилистом или его защитником, должны иметься следующие данные:

Заявление рассмотрят в течение 10 дней в КРТИ или в течение двух месяцев в суде.

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Фото: Piter.TV; скрин gcup.spb.ru