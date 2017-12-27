Как изменятся пенсии в 2018 году: индексация, новые виды и рост маткапитала

Piter.tv расскажет о нововведениях в выплатах пенсий.

В 2018 году пенсии выросли на больший уровень, чем произошла инфляции в 2017 году. Уже с 1 января страховые пенсии безработных пенсионеров увеличились на 3,7%. Так, размер выплаты после индексации составляет 4 982,9 рубля в месяц. В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырос до 14 075 рублей, а у неработающих пенсионеров – до 14 329 рублей.

С 1 февраля 2018 года будут проиндексированы выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники. Также пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут повышены с 1 апреля на 4,1%, тоже самое касается и социальных пенсий. Получается, что размер социальной пенсии вырастет до 9 045 рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 13 699 рублей.

Назначение пенсий

Для страховой пенсии по старости в 2018 году необходимо иметь не менее 9 лет стажа и 13,8 пенсионных баллов. Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в 2018 году - 8,7.

Новый вид пенсии

С нового 2018 года в России ввели новый вид пенсии – социальная пенсия для детей, оба родителя которых неизвестны.

Материнский капитал

До 2021 года включительно продлен срок действия программы материнского капитала. Семьи с низким доходом, у которых с 1 января 2018 года ожидается второй ребенок, смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Под низким доходом семьи имеется ввиду доход, который не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в России. Размер выплаты также зависит от региона. Напомним, что он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей за II квартал 2017 года.

Кроме того, в 2018 году снят трехлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом на дошкольное образование детей. Отметим, что в 2018 году

размер материнского капитала составляет 453 тыс. рублей.