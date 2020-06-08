Как изменится велопространство Петербурга после объединения чиновников, общественников и коммерсантов

Глава велообщества Петербурга Павел Хусу рассказал о развитии велосипедного транспорта в городе.

Глава велообщества Петербурга Павел Хусу рассказал, какие задачи стоят перед специальной рабочей группой при КРТИ, как скоро в городе появятся новые велопарковки, а так же быть или не быть Большому велопараду 2020.

Мы обсуждали с КРТИ вариант переноса и отмены Большого велопарада и сошлись на том, что если не будет возможности провести его в день города, то стоит его перенести, когда будут сняты ограничения. Возможно, к осени, когда эпидемия закончится, велопарад все-таки состоится. Я думаю, что тренд перераспределения транспорта из-за коронавируса, выход из самоизоляции и желание побыть с другими людьми поспособствуют тому, что велопарад соберет рекордное количество велосипедистов. Их будет в разы больше, чем на прошлом параде. Павел Хусу, глава велообщества Петербурга

По словам Павла, популярность велосипедов во время карантина выросла, что связано с опасениями людей заразиться в общественном транспорте.

Сейчас общемировой тренд – это перераспределение транспортного потока. Люди, которые до эпидемии пользовались общественным транспортом, сейчас его избегают и пересаживаются на индивидуальные виды транспорта: автомобиль, велосипед, самокаты, моноколеса и так далее. Были опубликованы исследования OTS Lab по замерам велосипедного трафика в Петербурге, которые показали, что несмотря на ограничения и самоизоляцию, велосипедный трафик такой же, как в августе прошлого года. Павел Хусу, глава велообщества Петербурга

Видео: Piter.TV