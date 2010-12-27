Как избежать неприятностей во время налоговой проверки бизнеса

Выездная проверка налоговой – это "сюрприз" для компании. Как можно бизнесмену обезопасить себя от такого "подарка"?

Российский предприниматель не обделен вниманием государства. Налоговой и полиции – сегодня всем есть дело до того, чем живет и как работает бизнес. Полностью оградить себя от надзора бизнесмен, конечно, не может. А вот минимизировать внимание к себе со стороны надзорных органов и смягчить последствия – вполне реально.

Первое и общее правило – не нарушать закон, но российское законодательство устроено так, что предприниматель может нарушить, не подозревая об этом. Да и идеальное следование закону, как показывает практика, не гарантирует освобождение от проверок. Поэтому остаётся быть готовым встречать инспекторов "на пороге" компании.

В теории "хороших" налогоплательщиков в план выездных проверок включать не должны, но и из этого правила могут быть исключения. Например, компания сама ничего не нарушала, но в цепочке её контрагентов оказалась организация, которая вызвала интерес налоговиков.

Вот наглядный пример, Василий, уже более 10 лет в бизнесе, занимается продажей вторсырья, и естественно сотрудничает с различными контрагентами. Владелец компании, всю жизнь работая легально, исправно платил все налоги, он даже и подумать не мог, что среди его "коллег" есть фирмы, которые незаконно выводят деньги. К сожалению, налоговая нашла эту компанию намного быстрее, чем Василий. Теперь ему предстоят долгие судебные процессы.

Для того чтобы не допустить подобной ситуации, советуем Вам, как владельцам бизнеса, проводить внутренние аудиторские проверки как минимум раз в год, чтобы самим вовремя выявлять ошибки и успевать исправлять их до визита инспектора.

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