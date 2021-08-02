Кабмин увеличил срок получения бесплатных лекарств для граждан с заболеваниями сердца

Поддержка будет осуществляться с 1 января 2022 года.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство увеличит срок получения бесплатных лекарств для россиян, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания. Об этом он сказал в ходе совещания с членами кабинета министров страны.

По словам чиновника, данное решение будет особенно важным для тех граждан, которые столкнулись с инфарктом или инсультом.

Правительство увеличивает срок, в течение которого больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать лекарства бесплатно, с одного года до двух лет <…> Лечение медикаментами снижает риск повторных и других обострений. Михаил Мишустин, вице-премьер РФ

Он подчеркнул, поддержка будет осуществляться с 1 января следующего года. По словам главы правительства, в настоящее время на диспансерном наблюдении находятся более 500 тысяч россиян с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая тех, у кого возникли осложнения после COVID-19.

Ранее ученые из Бельгии провели исследование и выяснили, что тигециклин и другие антибиотики, которые подавляют производство белков в бактериях, можно использовать для борьбы с ростом клеток меланомы.

Видео: Правительство России