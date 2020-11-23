Ученые выяснили, что некоторые антибиотики помогают при лечении рака кожи

Они уничтожают раковые клетки.

Ученые из Бельгии провели исследование и выяснили, что тигециклин и другие антибиотики, которые подавляют производство белков в бактериях, можно использовать для борьбы с ростом клеток меланомы. Речь идет о клетках, которые устойчивы к действию противораковых препаратов. Статья была опубликована в Journal of Experimental Medicine.

Благодаря этому можно выиграть время на использование иммунотерапии, чтобы уничтожить остальные части опухоли. В нашем случае это продлило жизнь или даже излечило мышей с новообразованиями, на которые не действовали другие лекарства, – говорится в статье.

Так, мышам имплантировали культуры клеток меланомы, а потом тигециклином и доксициклином попытались подавить их рост. Выяснилось, что тигециклин в несколько раз способен замедлить рост опухоли у грызунов. В результате жизнь грызунов удалось продлить на десятки и сотни дней. А вот у некоторых особей рост раковых клеток остановился вовсе.

Похожие результаты ученые зафиксировали при наблюдениях за здоровьем одного из носителей меланомы, который принимал доксициклин во время курса химиотерапии.

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