Кабмин обязал учитывать долю вторсырья при проведении некоторых госзакупок

В России стимулируют производство товаров из вторичного сырья.

Российское правительство обязало учитывать долю вторсырья при проведении некоторых государственных закупок. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны во время оперативного заседания кабинета министров. Таким решением чиновники надеются стимулировать производство отечественных товаров из вторсырья. Один из обсуждаемых документов касается и экологичности.

Чтобы стимулировать производителей наращивать долю продукции с элементами переработанных материалов, уточняем правила государственных закупок для целого ряда товаров. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

При покупке таких товаров для федеральных и муниципальных нужд, потребуется указать долю вторичного сырья, которое было использовано при их производстве. В частности, в этот список попадают бумажные изделия, ремонтные материалы, оборудование для благоустройства, мягкие покрытия, органические удобрения. Кабмин России полагает, что закон позволит бизнесу вкладываться в развитие экотехнологий.

Мишустин пожелал удачи Мантурову при его рассмотрении на пост вице-премьера.

Фото и видео: Правительство России