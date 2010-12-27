Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на конец ноября

Несмотря на приближение календарной зимы, погода в Северной столице продолжает оставаться осенней. Свой прогноз дал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
На текущей неделе столбик термометра поднимется до +3..+8 градусов. Пока что минусовых показателей не стоит ждать даже по ночам.
Похолодание в городе начнется с 22 ноября. Уже вечером и ночью на выходных будет от -1 до -6 градусов. Однако, в конце ноября снова установится плюсовая температура, ждать снега в этом месяце не стоит.
Фото: pixabay.com
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