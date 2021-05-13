К строительству ВСМ Москва-Петербург намерены привлечь грузоотправителей

В число потенциальных партнеров входят такие компании, как "Роснефть", НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, "Уралкалий", "Еврохим", "Фосагро", "Евраз", НЛМК, "Северсталь", "Русал", СУЭК, "Сибантрацит" и "Кузбассразрезуголь".

Федеральные власти намерены привлечь крупных грузоотправителей к проектированию высокоскоростной железнодорожной линии между Москвой и Санкт-Петербургом. В число потенциальных партнеров входят такие компании, как "Роснефть", НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, "Уралкалий", "Еврохим", "Фосагро", "Евраз", НЛМК, "Северсталь", "Русал", СУЭК, "Сибантрацит" и "Кузбассразрезуголь".

Компаниям предлагается за 19 миллиардов рублей приобрести 5,8% акций АО "УК ВСМ Две столицы", которая является учредителем концессионера ООО "ВСМ Две столицы". Уставной капитал этого общества составляет 328,5 миллиарда рублей. По имеющимся данным, крупнейшие игроки в нефтегазовом, горнорудном, металлургическом и химическом секторах могут получить преимущество в грузоперевозках в порты Северо-Запада в обмен на инвестиции. Данная возможность обсуждалась на совещании в Минтрансе России.

Контрольный пакет акций АО "УК ВСМ Две столицы", равный 51,7%, должен быть приобретен ГУП "Московский метрополитен", вложив около 170 миллиардов рублей. ОАО РЖД внесет 26,9% (88 миллиардов рублей), а регионы – 15,5% (51 миллиард рублей). ЗАО "Лидер" сделает символический вклад в размере 10 миллионов рублей, что составит 0,0031% акций.

Ранее мы сообщили о том, что восьмивагонный электропоезд "Финист" намерены запустить на пригородных маршрутах Петербурга.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков