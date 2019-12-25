К представительству Республики Татарстан в Петербурге горожане несут цветы и игрушки

Сегодня утром в Казани 19-летний студент колледжа открыл стрельбу в школе. Погибли семь детей и учительница.

Утром во вторник, 11 мая, в школе №175 в Казани произошла стрельба: там 19-летний студент колледжа убил восемь человек. Завтра в Татарстане объявили день траура.

Председатель ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров выразил соболезнования семьям жертв и отметил, что такое жестокое преступление не останется безнаказанным. К постоянному представительству Республики Татарстан в Петербурге и Ленинградской области на 11-й линии Васильевского острова петербуржцы приносят цветы, свечи и игрушки.

Стрельба в школе в Казани: что известно к этому часу.

Фото: "Фонтанка"