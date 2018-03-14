К Чемпионату Мира на Невском проспекте отремонтируют асфальт

Ремонтные работы планируют провести за 2 месяца.

Сегодня состоялось заседание коллегии Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Председатель комитета Сергей Харлашкин рассказал, что к Чемпионату Мира по футболу на Невском проспекте обновят асфальтное покрытие. Ремонтные работы начнутся уже в апреле, а завершить их планируют к началу лета.

Учитывая, что Невский проспект - самая оживленная магистраль города, это событие будет знаковым для петербуржцев

отметил Харлашкин.

Такжеп редседатель комитета заверил, что в этом году завершат работы на некоторых линиях метро. На Василеостровской линии появятся станции "Новокрестовская" и "Беговая", на Фрунзенском радиусе – появятся "Шушары", "Дунайская" и "Проспект Славы".