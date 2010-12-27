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КРТИ предупреждает водителей о том, где нельзя будет проехать из-за парада ВМФ
Сегодня, 12:50
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Shdaria
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КРТИ предупреждает водителей о том, где нельзя будет проехать из-за парада ВМФ

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В Петербурге некоторые улицы, проспекты и набережные будут недоступны для транспорта в связи с тренировками и проведением парада ВМФ.

В пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры рассказали какие изменения введут в центре Петербурга, на дамбе и в Кронштадте для автомобилистов из-за подготовки и проведения ВМФ. Напомним, что сам парад пройдёт 29 июля, в акватории Невы и на Кронштадтском морском рейде. 

Изменения коснутся разводки четырех мостов - Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный:

- 20, 21, 23, 27, 30 июля плановая разводка продлевается до 6 часов утра.

- 22, 26 и 29 июля с 11:00 до 13:00 состоится внеплановая разводка.

Кроме того, на Большеохтинском мосту используют реверсивную полосу по наиболее загруженному направлению.

Ограничения движения в центре Петербурга:

На Сенатской площади в пятницу, 20, в воскресенье, 22, и в четверг, 26 июля, пройдут тренировки наземных участников парада: 20 июля с 19.30; 22 и 26 июля – с 10.00. В связи с этим будет запрещено движение по Адмиралтейской набережной, Сенатской площади, Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста с 19.30 до 21.30 20 июля, а также с 10.00 до 13.00 22 и 26 июля.

Для безопасности, в эти же дни закроют проезд:

- Университетской набережной,

- Биржевой площади,

 - Адмиралтейской набережной от Благовещенского моста до Дворцовой набережной,

 - Дворцовой набережной,

 - набережной Кутузова от Дворцовой набережной до Литейного моста,

 - Биржевой площади,

 - в Дворцовом проезде и на Адмиралтейском проспекте и проезде.

 

Фото: Интересное в Питере.События,места.Куда сходить./ ВК

 

Теги: вмф закрытие дорог , дороги спб , крти , новости петербург , новости спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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