КРТИ предупреждает водителей о том, где нельзя будет проехать из-за парада ВМФ

В Петербурге некоторые улицы, проспекты и набережные будут недоступны для транспорта в связи с тренировками и проведением парада ВМФ.

В пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры рассказали какие изменения введут в центре Петербурга, на дамбе и в Кронштадте для автомобилистов из-за подготовки и проведения ВМФ. Напомним, что сам парад пройдёт 29 июля, в акватории Невы и на Кронштадтском морском рейде.

Изменения коснутся разводки четырех мостов - Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный:

- 20, 21, 23, 27, 30 июля плановая разводка продлевается до 6 часов утра.

- 22, 26 и 29 июля с 11:00 до 13:00 состоится внеплановая разводка.

Кроме того, на Большеохтинском мосту используют реверсивную полосу по наиболее загруженному направлению.

Ограничения движения в центре Петербурга:

На Сенатской площади в пятницу, 20, в воскресенье, 22, и в четверг, 26 июля, пройдут тренировки наземных участников парада: 20 июля с 19.30; 22 и 26 июля – с 10.00. В связи с этим будет запрещено движение по Адмиралтейской набережной, Сенатской площади, Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста с 19.30 до 21.30 20 июля, а также с 10.00 до 13.00 22 и 26 июля.

Для безопасности, в эти же дни закроют проезд:

- Университетской набережной,

- Биржевой площади,

- Адмиралтейской набережной от Благовещенского моста до Дворцовой набережной,

- Дворцовой набережной,

- набережной Кутузова от Дворцовой набережной до Литейного моста,

- Биржевой площади,

- в Дворцовом проезде и на Адмиралтейском проспекте и проезде.

Фото: Интересное в Питере.События,места.Куда сходить./ ВК